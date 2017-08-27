Мейвезер победил Макгрегора

Американский боксер Флойд Мейвезер в бою, состоявшемся по правилам бокса, победил ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».



Бой прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не был титульным.



За этот бой Мейвезер заработает 100 миллионов долларов, Макгрегор — 30 миллионов. Эта сумма гарантированная, спортсмены получат ее независимо от результата поединка. Сюда не включены бонусы за победу, а также процент с продажи билетов и платных трансляций (pay-per-view), из-за чего гонорар может быть увеличен в несколько раз.



40-летний Мейвезер победил во всех 49 боях на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего заявил о завершении карьеры. На счету 29-летнего Макгрегора 24 боя в ММА. Ирландец одержал 21 победу и потерпел три поражения.