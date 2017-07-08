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Макгрегор процитировал героя фильма «Рокки» Ивана Драго в обращении к Мейвезеру

Макгрегор процитировал героя фильма «Рокки»
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На своей странице в социальной сети Twitter звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал видеоролик, посвящённый подготовке ирландского спортсмена к бою с экс-чемпионом мира по боксу в нескольких весовых категориях Флойдом Мейвезером, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.
28-летний Макгрегор сопроводил видеоролик известной цитатой героя фильма «Рокки-4» Ивана Драго «Если он умрёт — пусть будет так».

Как сообщает The Sun, данная фраза была выбрана не случайно, ведь накануне поединка с Макгрегором Мейвезера публично поддержал Сильвестр Сталлоне, воплотивший на экране образ Рокки Бальбоа, главного антагониста Драго.
Ранее сообщалось, что телеканал Shоwtime представил проморолик к бою между Мейвезером и Макгрегором.
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Сильвестр Сталлоне Конор Макгрегор
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