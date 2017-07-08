Макгрегор процитировал героя фильма «Рокки» Ивана Драго в обращении к Мейвезеру



На своей странице в социальной сети Twitter звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал видеоролик, посвящённый подготовке ирландского спортсмена к бою с экс-чемпионом мира по боксу в нескольких весовых категориях Флойдом Мейвезером, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



If he dies. He dies. pic.twitter.com/MsjHIMUY3o— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 8 июля 2017 г. 28-летний Макгрегор сопроводил видеоролик известной цитатой героя фильма «Рокки-4» Ивана Драго «Если он умрёт — пусть будет так».







Как сообщает The Sun, данная фраза была выбрана не случайно, ведь накануне поединка с Макгрегором Мейвезера публично поддержал Сильвестр Сталлоне , воплотивший на экране образ Рокки Бальбоа, главного антагониста Драго.

Ранее сообщалось, что телеканал Shоwtime представил проморолик к бою между Мейвезером и Макгрегором.