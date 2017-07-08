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Газета.Ru

Британский велогонщик Миллар сменил пол

Известный британский велогонщик сменил пол
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Известный в прошлом британский велогонщик Роберт Миллар перенес операцию по смене пола, сообщает RT.
После операции 58-летний Миллар стал женщиной по имени Филиппа Йорк.
Отмечается, что процесс по смене пола Миллар начал еще в 2000 году, но не заявлял о своем решении публично, поскольку боялся осуждения со стороны семьи, общества и прессы.
"К счастью, сейчас гендерные проблемы не являются предметом такой нетерпимости, как раньше", - отметила Йорк.
В середине 1980-х Миллар выиграв горный зачет веломногодневок "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия".
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