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Овечкин сыграл свадьбу с Шубской
Фото: РИА Новости
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена Настасья Шубская сыграли свадьбу.
Об этом информирует издание «Дни.ру».
Отмечается, что свадьба прошла примерно через год после регистрации брака.
Помню, было мне 16 лет, работала я официантом в Нижнем Новгороде. И все говорили: "Овечкин - Овечкин приедет !" И я: "кто?" . Ну, а теперь все как-то так. 💁
Публикация от Вроде Алла (@neposredstvenno_alla)
Мероприятие состоялось 8 июля в подмосковной Барвихе.
Ранее сообщалось, что бывший защитник клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков женился.
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