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Овечкин сыграл свадьбу с Шубской

Овечкин сыграл свадьбу
Фото:
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена Настасья Шубская сыграли свадьбу.
Об этом информирует издание «Дни.ру».
Отмечается, что свадьба прошла примерно через год после регистрации брака.
Мероприятие состоялось 8 июля в подмосковной Барвихе.
Ранее сообщалось, что бывший защитник клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков женился.
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Настасья Шубская Александр Овечкин Андрей Марков
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