Жирков ответил на предложение депутата дать ему в морду

«Для себя решил, что внутренне это нужно постараться перевести в шутку. Мне не привыкать с депутатами в подобной ситуации пересекаться. После Евро 2012 года, как помните, тоже разные истории происходили. Я имею в виду случай, когда Андрей Аршавин заявил: "Ваши ожидания — это ваши проблемы"», — рассказал Жирков, отметив, что не считает нужным комментировать слова человека, который не разбирается в футболе.

24 июня сборная России в игре группового этапа Кубка конфедераций уступила Мексике со счетом 1:2 и прекратила выступление на турнире. Жирков получил в этой встрече две желтые карточки и был удален с поля. Лебедев, комментируя это событие, призвал партнеров полузащитника «по-мужски» отреагировать на это событие. «В раздевалке ему надо в морду дать!» — заявил депутат. Впоследствии он признал свое высказывание неуместным.