В Англии скончался от рака 6-летний болельщик «Сандерленда»

В Англии ушёл из жизни 6-летний болельщик английского футбольного клуба «Сандерленд» — Брэдли Лоури.



Об этом информирует английское издание The Guardian.



Отмечается, что на лечение юного болельщика с нейробластомой было собрано около £700 тыс. После лечения в Нью-Йорке болезнь отступила, но после снова вернулсь.



Лоури ушёл из жизни 7 июня.