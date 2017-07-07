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В Англии скончался от рака 6-летний болельщик «Сандерленда»
В Англии ушёл из жизни 6-летний болельщик английского футбольного клуба «Сандерленд» — Брэдли Лоури.
Об этом информирует английское издание The Guardian.
Отмечается, что на лечение юного болельщика с нейробластомой было собрано около £700 тыс. После лечения в Нью-Йорке болезнь отступила, но после снова вернулсь.
Лоури ушёл из жизни 7 июня.
Devastated to hear that Bradley Lowery has passed away. 😞❤️ . Our thoughts and prayers are with his family and friends. 🙏 . RIP @bradleysfight
Публикация от SPORF (@sporf.official)
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