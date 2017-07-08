Президент украинского клуба рассказал о желании купить Месси за 3 миллиона евро

Президент украинского футбольного клуба «Карпаты» Петр Дыминский рассказал, что хотел купить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за три миллиона евро. Слова функционера приводит Sportarena.

«Был у меня случай. На чемпионате мира среди юношеских команд я впервые увидел Месси. Я позвонил своему знакомому и сказал: "Тут есть мальчик. Если есть возможность, я бы его купил миллиона так за три". Он мне ответил, что его уже взяла "Барселона" за десять», — заявил Дыминский.

5 июля Месси продлил контракт с «Барселоной». Новое соглашение действует до 2012 года. Предыдущий договор истекал летом 2018 года. Во время переговоров о новом контракте появлялась информация о желании аргентинского форварда покинуть каталонский клуб.

23 июня сообщалось, что государственный прокурор Испании заменил меру наказания Месси. Вместо отбывания тюремного срока футболист заплатит штраф. Аргентинец и его отец обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму в 4,1 миллиона евро.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Нападающий пять раз выигрывал «Золотой мяч». В минувшем сезоне он заработал 76,5 миллиона евро.

В сезоне-2016/2017 «Карпаты» заняли десятое место в украинской Премьер-лиге и спаслись от вылета в первую лигу.