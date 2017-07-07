Товарищеский матч "Зенита" с немецким клубом "Кайзерслаутерн" в Германии был отменен в связи с решением полиции, сообщает "Р-Спорт".

Решение связано с мерами безопасности на стадионе. Вместо этой встречи российская команда проведет двусторонний матч в Кицбюэле, а вечером 8 июля вернется в Санкт-Петербург, говорится на официальном сайте клуба.

Изначально игра была запланирована на 8 июля в Гармиш-Партенкирхене на "Штадион ам Гребен".