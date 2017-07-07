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Смолов отказал «Зениту» ради «Спартака»

Смолов отказал «Зениту»
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Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов отказался от перехода в санкт-петербургский «Зенит» ради «Спартака».
Смолов обращался к владельцу Краснодара Сергею Галицкому, чтобы он отпустил его, при этом футболист рассчитывает перейти в московский футбольный клуб Спартак , передает Чемпионат .
Напомним, ранее ряд СМИ сообщали, что Зенит был готов обменять своих нападающих Александра Кокорина или Артема Дзюбу на Федора Смолова , однако позже спортивный директор бело-синих Константин Сарсания заявил, что что клуб не интересуется Смоловым.
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Федор Смолов Константин Сарсания Сергей Галицкий Александр Кокорин
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