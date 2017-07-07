Бывший футболист московского "Локомотива" Владимир Ивашков скончался на 92-м году жизни, сообщает официальный сайт красно-зеленых.

"Ивашков - воспитанник московского футбола. В годы Великой Отечественной войны работал на заводе и после смен посещал футбольную секцию на Стадионе юных пионеров. С 1944 по 1948 г. выступал за "Крылья Советов" (Москва). В "Локомотиве" с 1949 по 1954 г.

У Владимира Михайловича богатая тренерская биография: возглавлял саратовский "Локомотив" и долгие годы работал в системе сборных команд. В 1967 году Ивашкову было присвоено звание заслуженного тренера СССР.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Прощание с Владимиром Ивашковым состоится в Москве, в храме при Боткинской больнице 8 июля в 11.30.