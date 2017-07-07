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Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы
Cтали известны все пары 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в который пробились 50 команд.
Во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграют:
"Эстерсунд" (Швеция) — "Галатасарай" (Турция)
"Ботев" (Болгария) — "Бейтар" (Израиль)
"Железничар" (Босния) — АИК (Швеция)
"Хеугесунн" (Норвегия) — "Лех" (Польша)
"Аполлон" (Кипр) — "Заря" (Молдавия)
АЕК (Кипр) — "Корк Сити" (Ирландия)
"Брондбю" (Дания) — ВПС (Финляндия)
"Работнички" (Македония) — "Динамо Минск" (Беларусь)
"Кайрат" (Казахстан) — "Скендербеу" (Албания)
"Норрчепинг" (Швеция) — "Тракай" (Литва)
"Слован" (Словакия) — "Люнгбю" (Дания)
"Паниониос" (Греция) — "Горица" (Словения)
"Хайдук" (Хорватия) — "Левски" (Болгария)
"Шемрок Роверс" (Ирландия) — "Млада Болеслав" (Чехия)
"Зиря" (Азербайджан) — "Астра" (Румыния)
"Нымме Калью" (Эстония) — "Видеотон" (Венгрия)
"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) — "Рейкьявик" (Исландия)
"Альтах" (Австрия) — "Динамо-Брест" (Беларусь)
"Абердин" (Шотландия) — "Широки Бриег" (Босния)
"Валлетта" (Мальта) — "Утрехт" (Голландия)
"Ференцварош" (Венгрия) — "Мидтьюлланн" (Дания)
"Ружомберок" (Словакия) — "Бранн" (Норвегия)
"Интер" (Азербайджан) — "Фола" (Люксембург)
"Штурм" (Австрия) — "Младост" (Черногория)
"Лиепая" (Латвия) — "Судува" (Литва)
"Вадуц" (Лихтенштейн) — "Одд" (Норвегия)
"Шкендия" (Македония) — ХИК (Финляндия)
"Габала" (Азербайджан) — "Ягеллония" (Польша)
"Валур" (Исландия) — "Домжале" (Словения)
"Тренчин" (Словакия) — "Бней-Йегуда" (Израиль)
"Прогресс" (Люксембург) — АЕЛ (Кипр)
"Иртыш" (Казахстан) — "Црвена Звезда" (Сербия)
"Осиек" (Хорватия) — "Люцерн" (Швейцария)
Первые матчи пройдут 13 июля, ответные — 20 июля.
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