Главный бой UFC 213 отменен

Поединок не состоится из-за госпитализации бразильянки за несколько часов до начала турнира. Причины госпитализации не называются. В пятницу, 7 июля, прошла прошла процедура взвешивания, где спортсменка уложилась в рамки легчайшей категории.

Информацию об отмене боя подтвердил глава UFC Дана Уайт

Нуньес завоевала титул чемпионки UFC в легчайшем весе после победы над американкой Рондой Роузи 31 декабря 2016 года.

Шевченко — гражданка Киргизии, России и Перу. В марте 2016 года она проиграла Нуньес нокаутом в третьем раунде. После этого 29-летняя спортсменка провела два боя в UFC, в которых Холли Холи и Джулианну Пенью.