СМИ: Россия прошла тест на способность принять чемпионат мира по футболу

Россия успешно сдала тест на способность организовать чемпионат мира по футболу в 2018 году. Так прокомментировала итоги Кубка конфедераций - 2017 бразильская газета "Фолья ди Сан-Паулу".



"В последние 16 дней Россия старалась доказать, что она готова принять чемпионат мира в 2018 году. Если оценивать то, что происходило во время Кубка конфедераций, эта страна прошла тест ФИФА [Международной федерации футбола]", - отмечается в статье, опубликованной в понедельник.





"Фолья ди Сан-Паулу" подчеркнула, что ее журналисты посетили три из четырех городов, где проходили матчи Кубка конфедераций. "То, что было головной болью для Бразилии (при проведении чемпионата мира по футболу 2014 года - прим. ТАСС ), а именно сдача в эксплуатацию стадионов и система транспортного сообщения между принимающими соревнования городами, не стало проблемой для россиян", - считают в газете.

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В 2018 году Россия примет чемпионат мира, турнир пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.