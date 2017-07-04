В США хоккейный матч продолжался более 10 дней

Любители хоккея из Баффало установили необычный рекорд. Сорок человек участвовали в матче, который продолжался 250 часов и 35 минут. Команды играли четырехчасовыми сменами по семь человек. Каждый час происходила десятиминутная заливка льда. Хоккеисты не покидали ледовый дворец все десять дней, переоборудовав в спальни четыре комнаты около площадки.

"Мы все устали, но мы смогли собрать невероятную сумму", - признался самый возрастной участник встречи 65-летний Аллан Дэвис. Он отметил, что главная цель матча - благотворительность. В итоге удалось собрать один миллион 200 тысяч долларов, которые пойдут на борьбу с раком. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, организаторам матча надо предоставить полную видеозапись всей встречи, сообщает ТАСС