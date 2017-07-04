Черчесов ответил на «месседж» Кокорина и Дзюбы

«Конфликта не было и быть не могло. Мое отношение к ним уже обозначено в вашем вопросе, и это подтверждают факты. А если что-то поменялось у них, то у каждого есть мой номер телефона», — заявил Черчесов, отметив, что «когда происходят подобные вещи, это уже не про футбол».

25 июня в сториз в Instagram-аккаунте Кокорина появилось видео, на котором он и Дзюба демонстрируют характерный жест рукой, обычно обозначающий усы. При этом единственным человеком в сборной России, носящим усы, является главный тренер Станислав Черчесов. В сети действия футболистов сочли некорректными.

Кокорин не был вызван на Кубок конфедераций в связи с тем, что Черчесов посчитал его спортивную форму неудовлетворительной. Дзюба также пропустил турнир из-за травмы колена. Тем не менее высказывались мнения и о том, что последний не был вызван в сборную из-за конфликта с Черчесовым.

24 июня сборная России уступила мексиканцам (1:2) в заключительном матче группового этапа и покинула Кубок конфедераций.