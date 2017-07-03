Американские хоккеисты играли матч 11 дней подряд

В американском Баффало (штат Нью-Йорк) состоялся необычный хоккейный матч. Любители этого вида спорта провели на льду почти 11 дней, сообщает официальный сайт мероприятия.

Матч был благотворительным. 40 хоккеистов планировали собрать $1 млн на исследования в области лечения рака. Результаты превзошли ожидания: они собрали $1,2 млн.

Игроки вышли на площадку 22 июня, а ушли с нее лишь спустя 250 часов – 3 июля. За это время они забросили более трех тысяч шайб, игра завершилась со счетом 1725:1697.

Такой результат – новый мировой рекорд по продолжительности хоккейного поединка и, можно с уверенностью сказать, самый крупный счет в истории этого вида спорта.