Российский боксер Денис Лебедев выиграл бой за звание "суперчемпиона" мира по версии WBA в категории до 90,71 кг. Поединок с австралийцем Марком Флэнагэном проходил в Екатеринбурге и закончился победой по очкам. Все судьи единогласно отдали победу в 12 раундах Лебедеву со счетом 119:108, 120:107, 119:108.

Денис Лебедев, вопреки ожиданиям болельщиков, требовавших сатисфакции от своего кумира за предыдущий, проигранный бой, не ринулся в атаку, сломя голову. Ставку наш спортсмен сделал не на сокрушительный нокаут, а на уверенное преимущество и реализацию разницы в классе.

Соперник не возражал против подобного сценария, и бой протекал спокойно, с неторопливым обменом ударами со средней дистанции. Иногда оба боксера "выстреливали" неожиданными сериями, но развивать успех не получалось. Тем не менее, к пятому раунду россиянин измотал соперника, получившего неплохую порцию у канатов. В девятом раунде Флэнагэн и вовсе оказался на полу, пропустив в корпус одиночный. Но и тут Лебедев не стал добивать малоопытного противника. Владея ощутимым преимуществом, наш боксер на классе довел поединок до финального гонга.