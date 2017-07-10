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Денис Лебедев защитил свой титул "суперчемпиона" WBA
Российский боксер Денис Лебедев выиграл бой за звание "суперчемпиона" мира по версии WBA в категории до 90,71 кг. Поединок с австралийцем Марком Флэнагэном проходил в Екатеринбурге и закончился победой по очкам. Все судьи единогласно отдали победу в 12 раундах Лебедеву со счетом 119:108, 120:107, 119:108.
Денис Лебедев, вопреки ожиданиям болельщиков, требовавших сатисфакции от своего кумира за предыдущий, проигранный бой, не ринулся в атаку, сломя голову. Ставку наш спортсмен сделал не на сокрушительный нокаут, а на уверенное преимущество и реализацию разницы в классе.
Соперник не возражал против подобного сценария, и бой протекал спокойно, с неторопливым обменом ударами со средней дистанции. Иногда оба боксера "выстреливали" неожиданными сериями, но развивать успех не получалось. Тем не менее, к пятому раунду россиянин измотал соперника, получившего неплохую порцию у канатов. В девятом раунде Флэнагэн и вовсе оказался на полу, пропустив в корпус одиночный. Но и тут Лебедев не стал добивать малоопытного противника. Владея ощутимым преимуществом, наш боксер на классе довел поединок до финального гонга.
Денис Лебедев, таким образом, в седьмой раз защитил титул WBA, которым он владеет с декабря 2012 года. В его активе 30 побед, из них 22 – нокаутом и только три поражения, отмечает ТАСС. 27-летний Флэнагэн потерпел пятое поражение при 22 победах (15 нокаутом). Он прервал серию из 10 побед, впервые проиграв с 2013 года. Австралиец впервые в своей карьере боксировал за титул чемпиона мира и за границей.
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