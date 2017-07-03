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В комитете РФС по этике назвали провокацией информацию о конфликте в сборной России
Футбольный эксперт, член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин прокомментировал информацию о конфликте между футболистами сборной России и главным тренером команды Станиславом Черчесовым.
«До чемпионата мира 11 месяцев, и писать откровенную непроверенную чернуху без ссылок — это провокация. Вливание такого недоверия футболистам и тренеру, который на сегодня ничего плохого не сделал, недопустимо. Не надо раскачивать лодку. Мы должны гордиться нашей командой, но с такими заметками мы никогда не будем гордиться ни футболистами, ни футболом», — цитирует Созина «Чемпионат».
3 июня издание «Советский спорт» сообщило о конфликте между некоторыми игроками сборной России и главным тренером Станиславом Черчесовым.
Ранее полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал информацию о конфликте с Черчесовым.
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