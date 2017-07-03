В комитете РФС по этике назвали провокацией информацию о конфликте в сборной России

«До чемпионата мира 11 месяцев, и писать откровенную непроверенную чернуху без ссылок — это провокация. Вливание такого недоверия футболистам и тренеру, который на сегодня ничего плохого не сделал, недопустимо. Не надо раскачивать лодку. Мы должны гордиться нашей командой, но с такими заметками мы никогда не будем гордиться ни футболистами, ни футболом», — цитирует Созина «Чемпионат».

3 июня издание «Советский спорт» сообщило о конфликте между некоторыми игроками сборной России и главным тренером Станиславом Черчесовым.