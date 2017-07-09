Роналду принял решение о будущем

«Криштиану решил продолжить карьеру в Мадриде» — пишет издание.



Ранее пресса заговорила о желании Роанлду уйти из команды-гранда европейского футбола. Такая информация появилась после обвинений со стороны испанской прокуратуры. Надзорный орган выставил Роналду счет в 14,7 млн евро – за неуплату налогов с 2011 по 2014 год.



Пресса писала, что португалец обижен на клуб, который не поддерживает его в разбирательствах с силовиками.



32-летний Криштиану играет за мадридцев уже 8 лет. Он перешел в "Реал" из МЮ в 2009 году.