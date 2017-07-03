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Сборная России опровергла слухи о предполагаемом "конфликте"
В официальном Твиттере сборной России опубликовано заявление на тему слухов о конфликте в национальной команде. Ранее в СМИ появилась информация о разногласиях главного тренера Станислава Черчесова с целым рядом игроков, в числе которых Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Артем Дзюба и Федор Смолов.
"Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании! На Кубке Конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками. Знаем это не понаслышке!" – гласит заявление.
Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании! pic.twitter.com/5EgbPbcAm5— Сборная России (@TeamRussia) 3 июля 2017 г.
Василий Березуцкий: "У меня хорошие отношения с Черчесовым, о конфликтах в сборной мне не известно" // Герман Ткаченко: "У Смолова нет никакого конфликта с Черчесовым" // Почему Дзюба уехал от Черчесова // Сборная России: кто за все ответит? // Чтобы изменить сборную, Черчесову нужно начать с себя
Игорь Акинфеев Федор Смолов Артем Дзюба Василий Березуцкий Еще 2 тега
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