"Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании! На Кубке Конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками. Знаем это не понаслышке!" – гласит заявление.

Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании! pic.twitter.com/5EgbPbcAm5— Сборная России (@TeamRussia) 3 июля 2017 г.