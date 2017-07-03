Допустивший ошибку в матче с Германией чилиец расплакался перед журналистами

Футболист сборной Чили Марсело Диас после поражения от Германии в финале Кубка конфедераций признал, что допустил решающую ошибку в игре.

"Я не хочу винить поле или что-то еще. Это была только моя ошибка. Команда играла хорошо, но моя ошибка помешала ей победить. После гола сборная Германии хорошо оборонялась.

У нас была мечта выиграть Кубок, но ей не суждено сбыться. Я единственный, кто виновен в этом результате. К сожалению, нам так и не удалось сравнять счет", - передает слова Диас корреспондент "Газеты.Ru"

Во время общения с журналистами в смешанной зоне футболист плакал, признавая свою вину.

Сборная Германии обыграла Чили со счетом 1:0 и стала победителем Кубка конфедераций. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.