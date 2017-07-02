Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций

Сборная Германии обыграла команду Чили в финале Кубка конфедераций и стала победителем турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Санкт-Петербург» в воскресенье, 2 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу немцев. Единственный мяч на 20-й минуте забил нападающий сборной Германии Ларс Штиндль

Ранее 2 июля в матче за третье место сборная Португалии обыграла мексиканцев в овертайме. Основное время завершилось вничью 1:1. Португальцы спаслись благодаря голу Пепе на 91-й минуте. На 105-й минуте победный мяч с пенальти забил Андре Силва.

Кубок конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля. Матчи принимали Москва, Санкт-Петерубрг, Сочи и Казань.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Окончательный состав участников определится после окончания отборочного этапа в октябре 2017 года.