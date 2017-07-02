Кубок конфедераций в России стал третьим по посещаемости в истории турниров

Средняя посещаемость Кубка конфедераций 2017 года в России составила 39 269 зрителей; 16 матчей в общей сложности посетили 628 304 человека, что стало третьим показателем в истории подобных турниров.

Кубок конфедераций проходит с 17 по 2 июля в четырех городах России – Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве. В воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург" проходит финальный матч турнира, в котором встречаются сборные Германии и Чили. По ходу второго тайма немцы ведут со счетом 1:0.

Как сообщили в пресс-службе ФИФА, на стадионе в Санкт-Петербурге в воскресенье собралось 57 268 зрителей, что обновило рекорд российского турнира. Таким образом, общая посещаемость турнира превысила 628 тысяч человек. Больше зрителей посещало лишь матчи Кубка конфедераций 1999 года, проводившегося в Мексике — 970 тысяч (60 625 за игру), вторым по посещаемости является турнир 2013 года в Бразилии – 804 659 зрителей (50 291).