Команда украинского боксёра Руденко не испытывала неприязни к себе во время боя с Поветкиным в Москве

Представитель украинского боксёра супертяжёлого веса Андрея Руденко Владислав Елисеев рассказал, что команда спортсмена не испытывала никакой неприязни к себе во время поединка с россиянином Александром Поветкиным, который проходил в Москве.

«Всё было в порядке, спасибо промоутерской компании «Мир бокса», организатору вечера. Нас хорошо встретили, все пожелания удовлетворяли. Был прекрасный приём, плюс большое спасибо публике. Всё было хорошо, никакой неприязни к себе мы не чувствовали. Всё было на высшем уровне», — цитирует Елисеева «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Руденко проиграл Поветкину единогласным решением судей.

Впоследствии украинские СМИ удивились реакции российских болельщиков на гимн Украины, прозвучавший перед боем.