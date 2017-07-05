Елисеев: даже мысли не было, что Руденко могут встретить враждебно в России

Владислав Елисеев, представитель боксёра Андрея Руденко , в эксклюзивном интервью RT заявил, что был уверен в том, что российская публика достойно встретит украинского спортсмена.

«Мы даже не думали о том, в каких отношениях сейчас находятся Россия и Украина.

Ни секунды не думали о политике. Всё прошло замечательно. Люди встали под наш гимн, никакой неприязни не было. Когда Руденко выходил на ринг, никаких неприятных выкриков из зала в его адрес не было. Всё прошло замечательно, и за это организаторов стоит поблагодарить. Большое спасибо и присутствовавшей публике», — заявил Елисеев в интервью RT.

Елисеев подчеркнул, что в команде украинского боксёра «даже мысли не было, что Руденко могут встретить враждебно».

Поветкин одержал победу над Руденко единогласным решением судей и завоевал титулы WBO International и WBA Continental в тяжёлом весе.