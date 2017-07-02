Украинские СМИ удивились реакции российских болельщиков на гимн Украины перед боем Поветкин — Руденко

Украинское издание «Апостроф» обратило внимание на реакцию пользователей социальных сетей, которые удивились поведению российских болельщиков на бое в Москве между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко

Перед началом боя по традиции были исполнены гимны стран и во время гимна Украины практически весь зал встал со своих мест, что видно на записи, размещённой на YouTube.

При этом «Апостроф» опубликовал в своей статье комментарии пользователей к посту в Facebook журналиста Павла Каныгина, в которых говорится о том, что болельщики встали во время исполнения украинского гимна в знак протеста против российской политики.

В комментариях же на YouTube к видео с гимном пользователи отмечают, что реакция российских болельщиков была обычной и не имела никакого политического подтекста.

«Люди пришли смотреть бокс и всё. Им не нужна политика и тем более смешивать её со спортом. Молодцы зрители, показали как надо вести себя на трибунах», — отметил один из комментаторов.

1 июля российский боксёр Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко и завоевал звание чемпиона по версии WBO International и WBA International. RT следил за поединком в режиме онлайн-трансляции.