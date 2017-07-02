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Исинбаева посоветовала игрокам сборной России по футболу серьёзно отнестись к подготовке к ЧМ-2018
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поделилась ожиданиями от выступлений сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года.
«Желаю нашим футболистам серьёзно отнестись к подготовке к ЧМ, ведь они будут представлять нашу страну: народ, болельщиков, всех нас. Я понимаю, что для наших футболистов это большая ответственность и волнение, с которым часто справиться очень сложно, но я уверена, что тренер нашей команды, существующий или новый, сделает работу над ошибками. Уверенности нашим игрокам и сил, чтобы показать всё, на что они способны», — цитирует титулованную легкоатлетку «Советский спорт».
По словам Исинбаевой, на ЧМ-2018 она ожидает от российских футболистов как минимум выхода из группы.
«А задача-максимум — победить всех и попасть в тройку», — добавила она.
Ранее в социальных сетях был представлен посвящённый ЧМ-2018 видеоклип с участием DJ Smash, Полины Гагариной и Егора Крида.
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