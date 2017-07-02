Сборная Португалии одолела Мексику в матче за третье место на Кубке конфедераций

Встреча проходила в Москве и завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу португальцев.

На 55-й минуте Хавьер Эрнандес прорвался слева к лицевой и прострелил на ближнюю штангу, куда забежал Карлос Вела, но мяч угодил в ногу Луиша Нету и отскочил в пустые ворота. На исходе основного времени Рикарду Куарежма справа сделал подачу на оказавшегося за позиции форварда Пепе, а защитник «Реала» дотянулся ногой до мяча, срезав его в угол ворот Гильермо Очоа

В концовке первого дополнительного тайма Мигель Лаюн рукой коснулся мяча в своей штрафной, мешая Желсону Мартиншу пробросить мяч себе на ход. Адриен Силва уверенно реализовал пенальти, пробив на силу в правый верхний угол.