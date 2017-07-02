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Боксёр Руденко пройдёт дополнительное обследование после боя с Поветкиным
Фото: РИА Новости
Украинский боксёр Андрей Руденко после поединка с россиянином Александром Поветкиным намерен пройти дополнительное медицинское обследование в связи с травмой шеи, полученной во время боя.
«Это помешало мне в дальнейшем поединке, это мешало работать, и пропала скорость. Травма шеи меня сковала и не позволяла быстро бить. Шея сейчас болит, но мы уже по возвращении пройдём обследование и сделаем МРТ. Кажется, я пропустил удар в шею, голова была в неудобном положении, вот так и потянуло меня», — приводит слова украинца ТАСС.
Он отметил, что рассматривал вариант досрочного завершения боя.
«Я вообще не мог двигать шеей и думал об этом», — сообщил Руденко.
Поветкин одержал победу над Руденко единогласным решением судей и завоевал титулы интернационального чемпиона по версии WBO и интерконтинентального чемпиона по версии WBA.
Ранее сообщалось, что арбитр поединка Поветкин — Руденко уговорил украинского боксёра продолжить бой.
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