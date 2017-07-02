Кот-оракул Кубка конфедераций предсказал победу сборной Германии в финале турнира

Эрмитажный кот Ахилл, оракул петербургской части Кубка конфедераций, выбрал в воскресенье утром сборную Германии как победителя турнира. В финале немцы встретятся со сборной Чили, встреча пройдет в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург".





"На этот раз флаги к домикам расставляли журналисты, чтобы добиться максимальной объективности, но Ахилл очень уверенно сделал свой выбор", - сказала ТАСС ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева



Первый прогноз кота сбылся - он предсказал победу сборной России над командой Новой Зеландии в стартовом матче турнира. Во второй раз он прогнозировал победу австралийцев над камерунцами, но матч закончился вничью. Впрочем, в Эрмитаже считают, что его предсказание было истолковано неправильно. В третий раз он верно предсказал победу сборной Португалии над новозеландцами.

По словам Кондратьевой, точность прогнозов, сделанных петербургскими котами для Олимпийских игр в Сочи и конкурсов Евровидения, составляет 85-100%.



После завершения "футбольных обязанностей" Ахилл будет искать хозяев на благотворительных выставках по пристройству животных, которые ежемесячно проводит городской Музей кошки и котокафе "Республика кошек". На право стать хозяевами Ахилла претендуют уже 27 человек, в том числе участвующие в Кубке конфедераций футболисты.



Финальный матч Кубка конфедераций начнется в 21:00 мск. Матч за третье место между сборными Мексики и Португалии пройдет в воскресенье на московском стадионе "Спартак" (начало - 15:00 мск).



Коты Эрмитажа



Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу.



По музейной легенде, первого царского кота в Санкт- Петербург привез Петр Великий из Голландии. Его дочь, императрица Елизавета, издала в 1745 году "Указ о высылке ко двору котов", по которому в Зимний Дворец из Казани была доставлена партия котов-крысоловов. С этого момента началась история котов в Зимнем дворце. Статус охранников музея им присвоила Екатерина II после учреждения в 1764 году Эрмитажа. В наши дни на службе в Эрмитаже состоят 50-60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей. Британские СМИ признали в 2015 году эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.