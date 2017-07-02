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Поветкин заявил о готовности к поединкам с Паркером и Джошуа
Фото: РИА Новости
Российский боксёр Александр Поветкин после победы над украинцем Андреем Руденко заявил, что готов к поединкам против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландца Джозефа Паркера и обладателя титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) англичанина Энтони Джошуа.
«Конечно, я готов», — приводит слова Поветкина ТАСС.
Он также отметил, что бой с Руденко не прошёл для него бесследно.
«Я получил положительный опыт. Мы где-то и головами столкнулись. Где-то и он попадал, такое было», — рассказал россиянин.
Ранее сообщалось, что Поветкин одержал победу над Руденко единогласным решением судей и завоевал титулы интернационального чемпиона по версии WBO и интерконтинентального чемпиона по версии WBA.
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