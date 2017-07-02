Поветкин заявил о готовности к поединкам с Паркером и Джошуа

«Конечно, я готов», — приводит слова Поветкина ТАСС

Он также отметил, что бой с Руденко не прошёл для него бесследно.

«Я получил положительный опыт. Мы где-то и головами столкнулись. Где-то и он попадал, такое было», — рассказал россиянин.

Ранее сообщалось, что Поветкин одержал победу над Руденко единогласным решением судей и завоевал титулы интернационального чемпиона по версии WBO и интерконтинентального чемпиона по версии WBA.