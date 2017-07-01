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Александр Поветкин победил Андрея Руденко
В Москве в Государственном центральном концертном зале «Россия» (Лужники) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между 37-летним российским супертяжеловесом Александром Поветкиным (32-1-0, 23 KO) и 33-летним украинцем Андреем Руденко (31-3-0, 19 KO). На кону встречи стояли вакантный интернациональный титул WBO и WBA Интерконти.
Поветкин побеждает решением судей, одерживая первую победу после дисквалификации.
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