Песков рассказал, посетит ли Путин финальный матч Кубка конфедераций



Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать финальный матч Кубка конфедераций по футболу, который пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщил в субботу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков



"Нет", — сказал Песков РИА Новости , отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства присутствовал на открытии Кубка конфедерации 17 июня, в частности, он произнес приветственную речь, дав старт соревнованиям, и поболел за российскую сборную, которая сыграла с командой Новой Зеландии.



Матчи турнира с 17 июня по 2 июля принимают Сочи, Казань, Москва и Санкт-Петербург. В финальной встрече Кубка конфедераций в воскресенье встретятся сборные Германии и Чили.