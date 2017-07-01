Винус Уильямс заявила, что убита горем после смертельного ДТП



Американская теннисистка Винус Уильямс принесла соболезнования семье и друзьям 78-летнего мужчины, погибшего в результате ДТП с ее участием. Соответствующую запись она оставила в Facebook, сообщает "Р-Спорт".

"Я опустошена и убита горем после аварии. Я приношу соболезнования от всего сердца семье и друзьям Джерома Барсона, я продолжаю молиться и думать о них", — говорится в сообщении.



По свидетельствам очевидцев, 9 июня Уильямс за рулем внедорожника выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался автомобиль, в котором находился 78-летний Джером Барсон. Через две недели он скончался в больнице от полученных травм. Теннисистка не пострадала.



Адвокат спортсменки настаивает на ее невиновности — ранее он заявил, что ее автомобиль выехал на перекресток на зеленый свет со скоростью 8 километров в час.



По данным Associated Press, семья мужчины, погибшего в ДТП, подала на Уильямс в суд. Полиция Флориды продолжает расследование произошедшего.