«Зенит» объявил о переходе Паредеса

Футбольные клубы «Зенит» и «Рома» достигли договоренности о переходе аргентинского полузащитника в состав сине-бело-голубых. Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года.

Леандро Паредес родился 29 июня 1994 года в Сан-Хусто. Воспитанник «Бока Хуниорс», дебютировал в главной команде в 2010 году и провел в ее составе 29 матчей, забив 5 мячей. Вместе с командой из Буэнос-Айреса выиграл чемпионат и Кубок страны. В 2014-м перешел на правах аренды в «Кьево», сыграл один матч за основную команду и два — за дубль. Через полгода Паредес перебрался в «Рому», откуда в сезоне-2015/16 уходил в аренду в «Эмполи». В мае 2017-го получил приглашение в национальную сборную Аргентины, за которую дебютировал 13 июня в товарищеском матче с командой Сингапура, отметился забитым мячом и результативной передачей. Аргентинец выступает на позициях центрального и опорного полузащитника. «Зенит» приветствует Леандро Паредеса в Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!