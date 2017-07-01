Мутко рассказал об ожиданиях от финала Кубка Конфедераций

«Финал будет хороший. В городе ажиотаж, 53 тысячи билетов реализовано. Есть еще резерв, чтобы понять, будут ли еще приезжать чилийские, немецкие болельщики. Ожидания очень хорошие», — сообщил Мутко.



Также президент РФС считает, что в финал вышли две хорошие команды, от которых следует ожидать хорошего футбола. «Чилийцы играют в эмоциональный футбол, сборная Германии играет на высочайшем уровне - обученная, дерзкая, умеющая все практически», — отметил он.



Отвечая на вопрос, какую из команд он будет поддерживать в финале, Мутко ответил: «Я всегда болел, и буду болеть за одну команду — сборную России. В данном случае буду болеть за хороший футбол».





29 июня сборная Германии обыграла команду Мексики со счетом 4:1 и вышла в финал Кубка конфедераций, где встретится с чилийцами, в другом полуфинале обыгравшими португальцев. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля. «Лента.ру» проведет прямую онлайн-трансляцию матча.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.