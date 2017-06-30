«Зенит» анонсировал уход нескольких футболистов

«Есть круг футболистов из шести-семи человек, которые могут покинуть «Зенит». У каждого — индивидуальный случай, и сейчас клуб решает этот вопрос. В Петербурге будет практически новая команда», — заявил Сарсания.

Сарсания добавил, что руководство клуба ведёт переговоры с несколькими легионерами. Кроме того, «Зенит» намерен приобрести в межсезонье одного российского футболиста. Данные перемены Сарсания связал с тем, что главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини необходимо «создать серьёзную команду, которая должна стать боеспособной, конкурентоспособной в Европе и сможет выиграть чемпионат России». В сезоне 2016-2017 «Зенит» занял третью строчку в российской премьер-лиге, набрав 61 очко, и не квалифицировался в Лигу чемпионов.