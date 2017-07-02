Сборная Португалии завоевала бронзу на Кубке конфедераций

Сборная Португалии завоевала третье место на Кубке конфедераций, в сложном поединке одержав верх над командой Мексики. Матч проходил на московском стадионе «Спартак» . Победитель был выявлен в дополнительное время — 2:1 выиграли португальцы, передает «Чемпионат»

Первый тайм не принес забитых мячей. В начале второго счет открыли мексиканцы с помощью автогола игрока петербургского «Зенита» Луиша Нету . При простреле на ближнюю штангу мяч отскочил в сетку от ноги португальца.

Сборной Португалии удалось отыграться под занавес встречи. Гол забил Пепе на 90-й минуте. В дополнительное время игрок мексиканцев сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Адриен Силва.

Победитель Кубка конфедераций будет определен сегодня в Петербурге в матче Германии и Чили.