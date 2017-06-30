Боярский: рекомендую игрокам сборной России отпустить усы, как у меня

Известный актёр театра и кино Михаил Боярский предложил игрокам сборной России по футболу опустить усы в преддверии домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Кубок конфедераций не репетиция — это настоящая битва. Поэтому нашим спортсменам нужно только наматывать на ус. Я не знаю, поможет ли это, но рекомендую всем нашим спортсменам отпустить усы, как у меня, и на них наматывать, наматывать, наматывать до 2018 года», — приводит слова Боярского «Мир 24».

Сборная России на домашнем Кубке конфедераций заняла третье место в группе A и не смогла выйти в плей-офф турнира.