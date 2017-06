Емельяненко обвинили в приеме допинга

Знаменитый американский боец смешанных единоборств (MMA), действующий чемпион самой престижной организации UFC в среднем весе (до 84 кг) Майкл Биспинг считает главной причиной поражений россиянина Федора Емельяненко отказ от допинга. По мнению 38-летнего спортсмена, систематическое применение стероидов было налажено в японском промоушене Pride, который существовал в 1997-2007 годах и имел значительный успех.

Под эгидой данной компании Емельяненко провел 14 боев в период 2002-2006 гг, добившись чемпионского титула, статуса главной звезды и получив мировую известность.

Все схватки россиянин окончил в свою пользу, в том числе победил рейтинговых соперников – бразильца Антонио Ногейру (дважды), хорвата Мирко Филиповича (поединок был признан лучшим в 2005 году и первом десятилетии XX века), австралийца Марка Ханта

После ликвидации Pride отечественный тяжеловес перебрался в Affliction, совладельцем которой являлся нынешний президент США Дональд Трамп , а затем – в Strikeforce, где проиграл трижды кряду (бразильцам Фабрисио Вердуму и Антонио Силве, американцу Дэну Хендерсону ). Именно после этой серии впервые пошли разговоры о том, что непобедимый Емельяненко безнадежно постарел, набрал лишний вес и уже не способен тягаться с лучшими бойцами.

В минувшую субботу Емельяненко потерпел очередное поражение, в дебютном бою в организации Bellator уступив нокаутом в первом раунде американцу Мэтту Митриону

Как заявил в 17-м выпуске своего подкаста Believe You Me Биспинг, у бывшего чемпиона Pride в средней категории Вандерлея Силвы, а также Емельяненко, Филиповича и некоторых других бойцов возникли «одинаковые трудности» после перехода в другие промоушены.

«В Японии хотели, чтобы участники принимали стероиды, это всячески поощрялось, — убежден Биспинг, слова которого ретранслирует allboxing.ru. – Естественно, в Америке они закончили этим заниматься, поскольку начали сдавать допинг-тесты. Это лишило их уверенности, а уверенность в своих силах – самое важное в нашем деле. Нужно верить в себя, а не зажмуриваться при каждом ударе. За долгий срок употребления эти ребята уверовали в собственную неуязвимость».

Биспинг дал понять, что не имеет точных фактов употребления Емельяненко запрещенных веществ, а общую информацию о состоянии дел в Pride получил от «третьих лиц». Вместе с тем американский спортсмен убежден, что россиянин по-прежнему обладает высокой бойцовской техникой.

«Причина неудачи Федора – явно не в разных уровнях, его и Митриона, — продолжил Биспинг. – Вы все еще могли заметить фантастические приемы. Нивелирует ли допинг достижения Емельяненко в расцвете карьеры? Ни в коей мере. Федор был невероятным бойцом, всегда давал зрелище. Его противники тоже сидели на стероидах – поэтому соревновательные условия были равными. Возможно, теперь ему стоит забыть о боях.

Хочется завершать на пике славы, чтобы остаться в памяти непобедимым чемпионом, а не когда ты лежишь на полу, и какой-то Митрион разбивает твое лицо…»

Юрист Владимир Старинский пояснил «Газете.Ru» , что Всемирное антидопинговое агентство (WADA), скорее всего, не заинтересуется заявлениями Биспинга. Вместе с тем эксперт считает, что Емельяненко не удастся добиться опровержения слов американского атлета в судебном порядке, если он выразит такое желание.

«Вряд ли WADA как-то отреагирует на высказывания – если бы расследование производились в отношении каждого спортсмена, о которых говорят, что они принимают допинг или стероиды, то, пожалуй, вся деятельность организации только и состояла бы только из расследований, — констатировал Старинский. –

Привлечение к уголовной ответственности за клевету (ст. 128.1 Уголовного кодекса России) в этой ситуации также вряд ли возможно.

Хотя формально высказывание и может подпадать под определение клеветы — распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Однако в данном случае эффективнее будут гражданско-правовые средства. Согласно ст. 152 Гражданского кодекса гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Помимо опровержения, также есть возможность потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда. Правда, применительно к данному случаю вряд ли конфликт спортсменов перейдет в правовое поле. Также, есть сомнения по поводу того, что в России этот процесс можно провести по нашему законодательству».

Контракт Емельяненко с Bellator предусматривает еще несколько поединков. В случае победы над Митрионом россиянин в ближайшей перспективе мог даже поспорить за чемпионский титул, однако как получится теперь, совершенно не ясно. Сам он выразил желание продолжать выступления. Однако как минимум до середины осени Емельяненко в октагоне или на ринге не появится.

Врачи запретили ему участие в боях по правилам MMA в течение как минимум трех месяцев.

В шоу указанного промоушена мастер боевых искусств сможет вернуться лишь после получения соответствующего разрешения от атлетической комиссии штата Нью-Йорк.

Добавим, что карьеры двух других бойцов, упомянутых Биспингом в одном ряду с Емельяненко, после ухода из Pride развивались по нисходящей. Легендарный Силва потерпел пять поражений в восьми схватках в UFC (одолев при этом Биспинга), а в одном вечере Bellator с Федором уступил по очкам Чейлу Соннену.

Приход в UFC Филиповича получился не более удачным. В десяти боях он капитулировал шесть раз, и затем сконцентрировался на выступлении в менее значимых организациях.

