Врачи отстранили Емельяненко после боя с Митрионом на три месяца

Российский боец MMA Федор Емельяненко после турнира Bellator 180 отстранен спортивной комиссией Нью-Йорка по медицинским показателям на три месяца, сообщает "Р-Спорт".

По информации Allboxing, через 90 дней россиянину, который проиграл техническим нокаутом американцу Мэтту Митриону , предстоит пройти повторный медосмотр. Сам Митрион отстранен на 30 дней. Кроме того, бывший чемпион в легкой весовой категории Майкл Чендлер отстранен минимум на 30 дней до повторного осмотра. Его бой остановили из-за подозрения на перелом ноги, но позже выяснилось, что травма менее опасна.

Остальные бойцы получили по 30 дней минимального отстранения.

Митрион 24 июня в Нью-Йорке нокаутировал Емельяненко на второй минуте поединка в рамках бойцовского вечера Bellator 180. Позже спортсмен заявил, что продолжит карьеру.

Для 40-летнего Емельяненко этот бой стал третьим после возвращения в спорт. В 2015 году россиянин объявил о возобновлении карьеры после трехлетнего перерыва. Емельяненко провел в смешанных единоборствах 41 бой, одержал 36 побед при пяти поражениях.