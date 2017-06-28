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Сборная Чили по пенальти победила Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций
Сборная Чили победила команду Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена».
Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительные 30 минут зрители также не увидели забитых голов. В серии пенальти точнее оказались чилийцы — 3-0.
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций — 2017, где сыграет с победителем пары Германия — Мексика. Встреча состоится 2 июля, начало — в 21:00 мск.
Команда Португалии сыграет в матче за третье место, который тоже пройдет 2 июля. Начало игры запланировано на 15:00 мск.
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