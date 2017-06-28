Мексиканский болельщик обманул жену, чтобы прилететь в Россию на Кубок конфедераций

Болельщик сборной Мексики по футболу Артуро Гарсия обманул жену, чтобы прилететь в Россию и поддержать национальную сборную своей страны на Кубке конфедераций.

Как сообщает издание Remezcla, житель Пуэблы сказал супруге, что пошёл в магазин за сигаретами, но вместо этого отправился в аэропорт и вылетел в Россию транзитом через Германию.

По словам Гарсии, на поездку он потратил все свои сбережения, а жена болельщика в конечном счёте узнала о его ухищрениях.

Ранее бразильский журналист заявил, что не сталкивался с проявлениями расизма на Кубке конфедераций.