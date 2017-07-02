Массовая потасовка произошла в товарищеской встрече между московским "Спартаком" и сербской командой "Вождовац".





На 77-ой минуте игры защитник сербского клуба Марко Гайич грубо сыграл против нападающего "красно-белых" Зе Луиша . Футболист "Спартака" решил отомстить своему обидчику, в результате чего началась серьезная потасовка с участием основных и запасных игроков. После того как футболисты успокоились, арбитр встречи удалил с поля Зе Луиша и Гайича.

Комментируя стычку между футболистами, лидер московского клуба Квинси Промес отметил боевой дух команды.



"Драка? Так ведь мы — "Спартак", мы — бойцы", — передает его слова портал "Сhampionat.com".



Встреча, которая проходила в Австрии, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Спартака".