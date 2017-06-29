Гимнастка Мамун заявила о готовности тренировать сборную России по футболу

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о готовности стать тренером сборной России по футболу. Видеозапись интервью спортсменки размещена в Twitter Олимпийского комитета страны.

Россиянка отметила, что игрокам не хватает дисциплины. Она также добавила, что футболисты тренируются гораздо меньше, чем синхронистки или представительницы ее вида спорта.