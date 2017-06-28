Потенциальный новичок «Зенит» возмутился закреплению его зарплаты в рублях

Защитник римской «Ромы» Костас Манолас, ведущий переговоры о переходе в «Зенит» , выразил недовольство, что его зарплата в санкт-петербургском клубе будет закреплена в рублях. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным СМИ, греку предлагается заработок более 3,5 миллиона евро. Из-за разногласий с сине-бело-голубыми 26-летний Манолас не явился на медобследование, запланированное в одной из римских клиник.

Отмечается, что сумма трансфера составляет 30 миллионов евро, еще 5 миллионов прописано в виде бонусов. Помимо «Зенита» на греческого защитника претендует лондонский «Челси», предлагающий 40 миллионов евро. Манолас же предпочитает продолжить карьеру в российском клубе.

Помимо Маноласа «Зенит» намерен приобрести его одноклубника, полузащитника Леандро Паредеса . Переговоры о переходе 22-летнего аргентинца продолжаются.

Манолас выступал за «Рому» с 2014 года. За это время он провел в составе римлян 131 матч во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами. Ранее он защищал цвета греческих «Трасивулоса», АЕКа и «Олимпиакоса».