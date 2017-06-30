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Роналду опубликовал первое фото своих новорожденных детей
Фото:
Известный португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за мадридский "Реал", опубликовал в Instagram фотографию своих новорожденных детей.
Двух близнецов, рожденных восьмого июня от суррогатной матери, назвали Мэтью и Ева.
Ранее команда Чили по пенальти обыграла португальцев в полуфинале Кубка конфедераций. После этого Роналду, который отметился на турнире двумя забитыми мячами, покинул расположение сборной, чтобы увидеться с детьми. Таким образом, форвард не сыграет в матче за третье место против Мексики, который состоится 2 июня в Москве.
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