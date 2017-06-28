«Демонстративный бойкот»: откажется ли Украина от участия в ЧМ-2018?

Киев планирует отказаться от участия в Чемпионате мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России. Однако на данный момент решение о бойкоте Украина еще не приняла, так как боится санкций со стороны ФИФА. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Федерации футбола Украины сообщает газета «Известия»

«При этом власти хотят, чтобы национальная команда успешно прошла квалификационную стадию и демонстративно бойкотировала турнир. Также Украина рассчитывает, что и другие страны будут готовы последовать их примеру. Эту идею поддерживают на правительственном уровне, однако в самой ФФУ опасаются возможных санкций со стороны ФИФА в отношении национальной команды, поэтому окончательного решения относительно бойкота мундиаля еще не принято», - рассказал собеседник издания.

По словам члена исполкома ФФУ Артема Франкова, бойкот ЧМ-2018 обсуждается уже давно. Но он отметил, что сначала Украине необходимо пройти квалификацию и только после этого можно думать о каком-либо отказе.

«Прежде всего волнует проблема плохих отношений России и Украины и, как следствие, проблема безопасности. Но существуют аргументы и в пользу участия украинской сборной в мировом первенстве 2018 года. К примеру, в случае квалификации нашей команды на турнире гимн Украины прозвучит на российских стадионах. Разбираться в этой ситуации будем тогда, когда вопрос встанет ребром», - пояснил Франков.

При этом в России к возможному бойкоту турнира относятся спокойно. По мнению Москвы, ЧМ-2018 от этого не проиграет.