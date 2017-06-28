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Шишкин: после матча с Мексикой никто из команды не обвинял Акинфеева
Фото: Тасс
Защитник сборной России Роман Шишкин поделился мнением о выступлении национальной команды на Кубке конфедераций. Слова футболиста приводит "Советский спорт".
"Что к матчу с Португалией, что к игре с Мексикой мы готовились в обычном режиме. Разбирали отдельных футболистов, манеру их игры. С мексиканцами могли, конечно, выступить удачнее. И моментов было гораздо больше, чем с Португалией, и удары в створ ворот были. Здесь нам просто не повезло.
Ошибка Акинфеева? Все прекрасно понимают, что это футбол. Любой игрок может ошибиться. Игоря никто не обвинял, он сам переживал из-за этого, но на то у нас и команда, чтобы поддерживать друг друга в трудные моменты", - сказал Шишкин.
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