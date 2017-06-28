Ранее генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта сообщил о том, что бразильский футболист изъявил желание покинуть команду, и контракт будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.

"Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков "Ювентуса" за прошедший год, моих партнеров по команде за то, как они приняли меня, и за то, какие они профессионалы. Сегодня заканчиваются наши профессиональные отношения с клубом, и в моей памяти останутся все те, кто делает "Ювентус" великим клубом.

Я чувствую, что должен сказать спасибо Маротте за предоставленную возможность. Я не играю в футбол за деньги, а играю в него, потому что люблю свою профессию, и для тех, кто является его частью", - написал Алвес на своей странице в Instagram..

34-летний бразилец перешел в "Ювентус" из "Барселоны" летом 2016 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне бразилец провел 33 матча и забил шесть мячей. Вместе с туринцами Алвес выиграл чемпионат Италии, Кубок страны и дошел до финала Лиги чемпионов.